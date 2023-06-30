Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Макрона заметили на концерте Элтона Джона во время массовых беспорядков в Париже

Макрона заметили на концерте Элтона Джона во время массовых беспорядков в Париже Фото: скриншот с видео
Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали в соцсетях из-за фото на концерте сэра Элтона Джонав то время, когда в стране разгорались протесты против полицейского произвола, сообщает Zakon.kz

Фото Макрона с супругой опубликовала в соцсетях итальянская модель Бьянка Брандолини.

Евродепутат от Франции Тьери Мариани написал в Twitter, что  в то время, когда Франция в огне, Макрон - не рядом с министром внутренних дел или полицией, он предпочитает аплодировать Элтону Джону.

"Каждому свои приоритеты. Как безответственно", - посетовал политик. Многие его поддержали и назвали такой поступок неподобающим.

Как сообщали ранее, в четверг днем в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского. Протест организован по инициативе матери погибшего, которая призвала граждан "устроить восстание".

Позже акция в Нантере переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицией. Они забрасывали ее камнями и фейерверками, полиция активно использовала слезоточивый газ. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек.

Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен сообщил, что в власти выведут на улицы 40 000 полицейских из-за беспорядков. Также появилась информация, что в Нантере протестующие подожгли офис банка Crédit Mutuel. 

Читайте также

В след за Францией беспорядки начались и в Бельгии

Байден не знал, что ответить на вопрос журналиста о мятеже в России

Президент Республики Сербской, не дождавшись коммунальщиков сам покосил траву у обочины

Елена Вебер
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
причины мятежа ЧВК "Вагнер" назвали в госдуме
Причины мятежа ЧВК "Вагнер" назвали в Госдуме
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Витамин D: как распознать дефицит
Витамин D: как распознать дефицит
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления