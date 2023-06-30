Макрона заметили на концерте Элтона Джона во время массовых беспорядков в Париже

Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали в соцсетях из-за фото на концерте сэра Элтона Джонав то время, когда в стране разгорались протесты против полицейского произвола, сообщает Zakon.kz

Фото Макрона с супругой опубликовала в соцсетях итальянская модель Бьянка Брандолини.

Евродепутат от Франции Тьери Мариани написал в Twitter, что в то время, когда Франция в огне, Макрон - не рядом с министром внутренних дел или полицией, он предпочитает аплодировать Элтону Джону.

"Каждому свои приоритеты. Как безответственно", - посетовал политик. Многие его поддержали и назвали такой поступок неподобающим.

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Pendant que la France s’enflammait, Macron n’était pas aux côtés de son ministre de l’intérieur ou des policiers…mais avait préféré applaudir #EltonJohn.



À chacun ses priorités !

Totalement irresponsable🤦‍♂️ pic.twitter.com/nuHyFAaKbm — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) June 29, 2023

Как сообщали ранее, в четверг днем в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского. Протест организован по инициативе матери погибшего, которая призвала граждан "устроить восстание".

Позже акция в Нантере переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицией. Они забрасывали ее камнями и фейерверками, полиция активно использовала слезоточивый газ. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек.

Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен сообщил, что в власти выведут на улицы 40 000 полицейских из-за беспорядков. Также появилась информация, что в Нантере протестующие подожгли офис банка Crédit Mutuel.