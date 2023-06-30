Вслед за Францией беспорядки начались и в Бельгии

На улицах Брюсселя вспыхнули беспорядки. Протестующие подожгли несколько автомобилей. Полицией задержаны по меньшей мере десять человек, сообщает Zakon.kz.

По информации "Известий", представитель полиции Ильза Ван Де Кейре сообщила, что в течение дня в социальных сетях появились призывы выйти на улицы, "как во Франции".

Отмечается, что протесты происходят во время двухдневного саммита глав государств и правительств Евросоюза, который посвящен ситуации на Украине и проблемам миграции.

Ранее сообщалось, что Франция задействует 40 000 полицейских из-за беспорядков, которые начались после того, как утром 27 июня полицейские во время проверки на дороге застрелили 17-летнего подростка, который, по, информации правоохранителей, отказался выполнять их требования. В результате беспорядки длятся уже два дня. МВД сообщало о задержании 150 человек.