Семь лет запросил прокурор за убийство сына ректора КазНУ

В Военном суде Алматы завершается резонансное дело по убийству сына ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева. Сегодня перед судом выступили прокурор и потерпевшая сторона, сообщает Zakon.kz

Главное судебное разбирательство проходит в здании Военного суда в Алматы под председательством судьи Ерлана Ибраимова. На скамье подсудимых 33-летний служащий десантно-штурмовой бригады Талдыкоргана Серикбол Муратханов. Он оказался единственным предполагаемым виновником в смерти Елнара – сына ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева. Ему вменяют статью "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия".

Фото: Zakon.kz

Гособвинитель Асет Джетыбаев раскрыл фабулу дела. Так, по его словам, 6 января 2022 года сын ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева Елнар встретился с двумя друзьями. На машине они выехали за продуктами в город. Елнар был за рулем и примерно в 18:40 поднимался по проспекту Назарбаева вверх. На красный свет остановился на углу улицы Сатпаева. Тогда по этой улице проезжала колонна с военными, которые внезапно открыли огонь и обстреляли их автомобиль. Три пули попали в Елнара, одна из них оказалась смертельной, он погиб, не доезжая до больницы. Друзья спрятались под сиденье, что спасло им жизнь.

"Учитывая то, что подсудимый положительно характеризуется на рабочем месте, ранее не был судим, не состоит на учете в психо и наркодиспансере, что на иждивении имеет маленьких детей, но при этом, имея неопровержимые факты его виновности, за превышение полномочий прошу назначить ему семь лет лишения свободы", – сказал прокурор Асет Джетыбаев.

Фото: Zakon.kz

Потерпевшая сторона отметила, что рассматривала другие причины и варианты смерти Елнара, однако разобраться во всем помогли видео, снятые на месте происшествия.

"Нам помогли видео, которые сняли сами пострадавшие. Когда колонна передвигалась по улице Сатпаева, парни записали их. И момент обстрела попал в кадр. На машине обнаружено 11 пуль. Что послужило причиной столько стрелять в стоящую машину? Здесь военные заявляли, что все стреляли, поэтому и они стреляли. И то, что они говорят, что ничего не видели и не знают, считаю, прикрывают друг друга", – заявил представитель потерпевшей стороны Абдыгали Жуманов.

6 января 2022 года в Алматы во время беспорядков погиб сын ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева – Елнар. Вечером до начала комендантского часа он попал под обстрел в своей машине, когда возвращался домой. Подозреваемого задержали 21 октября 2022 года.