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Жамаубаев ответил на критику депутатов

Жамаубаев ответил на критику депутатов Фото: gov.kz
В кулуарах Мажилиса 30 июня вице-премьер-министр, министр финансов Ерулан Жамаубаев ответил, что думает о критике депутатов в адрес членов правительстве, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что состав министерств обновляется, в том числе на уровне директоров департаментов, поэтому "случаи бывают разные".

"Поскольку на рабочих группах нужно отвечать на конкретно поставленные вопросы. Бывают где-то цифры не знают, где-то конкретную проблематику не понимают, либо решение не предлагают. Разные ситуации бывают. Это не только состав данного правительства, а в целом взаимодействие парламента с правительством. Тем более депутаты сейчас обновились, есть одномандатники, есть разные партии, у них требования тоже разные, взгляды разные".Ерулан Жамаубаев

Он пообещал конструктивно решать все вопросы.

На закрытии сессии 30 июня спикер Мажилиса Ерлан Кошанов заявил о слабой подготовленности руководителей госорганов, принимающих участие на пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп. По его словам, качество их ответов не выдерживает критики. То же касается и ответов на депутатские запросы. Депутаты получают стандартные формальные отписки, вместо развернутого ответа. 

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