В Жаркенте после ДТП загорелись две машины: один человек погиб

В Жаркенте 30 июня произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Toyota Camry и большегруз Volvo, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Жетысуской области, при столкновении произошло возгорание обеих автомашин. На месте происшествия погиб 37-летний мужчина.

Полицейские установили, что водитель Toyota Camry в ночное время, двигаясь по улице Головацкого, допустил столкновение с грузовиком, припаркованным на обочине дороги. Удар пришелся в топливный бак.

Фото: polisia.kz





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