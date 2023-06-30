В Жаркенте после ДТП загорелись две машины: один человек погиб
Фото: polisia.kz
В Жаркенте 30 июня произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Toyota Camry и большегруз Volvo, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Жетысуской области, при столкновении произошло возгорание обеих автомашин. На месте происшествия погиб 37-летний мужчина.
Полицейские установили, что водитель Toyota Camry в ночное время, двигаясь по улице Головацкого, допустил столкновение с грузовиком, припаркованным на обочине дороги. Удар пришелся в топливный бак.
Фото: polisia.kz
Ранее в Павлодаре водитель трамвая сбил насмерть пешехода.
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