Женщину зажало в машине в результате ДТП в Жаркенте

20 июня на одной из проезжих частей города Жаркента произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте потребовалась помощь спасателей, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, 45-летнюю женщину зажало в автомобиле.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что прибывшие на место спасатели вытащили пострадавшую при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования и передали бригаде скорой медицинской помощи.





Ранее сообщалось, что в Каспийском море спасли двух человек.