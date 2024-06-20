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Законодательство РК

Женщину зажало в машине в результате ДТП в Жаркенте

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 18:49 Фото: скриншот видео
20 июня на одной из проезжих частей города Жаркента произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте потребовалась помощь спасателей, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, 45-летнюю женщину зажало в автомобиле.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что прибывшие на место спасатели вытащили пострадавшую при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования и передали бригаде скорой медицинской помощи.


Ранее сообщалось, что в Каспийском море спасли двух человек.

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