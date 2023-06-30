Водителям мопедов запретили ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам

29 июня 2023 года глава государства подписал поправки в законодательные акты республики по вопросам организации дорожного движения, которые регулируют передвижение мопедов и электросамокатов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в законе о дорожном движении дается определение, что такое электрический самокат (малое электрическое транспортное средство), малое электрическое транспортное средство.

Кроме того, статья 57 закона устанавливает права и обязанности водителей мопедов, электрических самокатов, велосипедов, малых электрических транспортных средств, погонщиков, ведущих по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных.

Так, говорится, что водители мопедов, электрических самокатов, велосипедов, малых электрических транспортных средств, погонщики, ведущие по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных, имеют право двигаться по дорогам в соответствии с правилами дорожного движения.

При этом водители указанных транспортных средств обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения.

Водителям мопедов, электрических самокатов и велосипедов запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;

перевозить груз, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груза, который не выступает более чем на 50 сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;

буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;

пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;

передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, соответствующего требованиям, определенным правилами дорожного движения, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств;

при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.

Также указывается, что водителям мопедов запрещается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

Водителям электрических самокатов напротив разрешается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения.

При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд;

обочине;

тротуару или пешеходной дорожке со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.

Вместе с тем не допускается движение по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электрических самокатов, не достигших 18-летнего возраста, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления транспортным средством, за исключением выданных в Республике Казахстан в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя.

При этом говорится, что водители велосипедов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд либо по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая опасности для движения пешеходов.

Вместе с тем водителям малых электрических транспортных средств запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, за исключением малых электрических транспортных средств без руля;

перевозить пассажиров;

перевозить груз;

двигаться по проезжей части дороги;

двигаться по тротуару или пешеходной дорожке при наличии рядом велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения;

буксировка малых электрических транспортных средств, малыми электрическими транспортными средствами;

пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на малом электрическом транспортном средстве.

передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, соответствующего требованиям, определенным правилами дорожного движения, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств;

при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.

Материал по теме Президент подписал закон, вводящий ограничения для пользователей электросамокатов

В Актобе 28 июня 17-летний подросток скончался в результате столкновения легковушки и скутера.