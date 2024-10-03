Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент подписал закон, ужесточающий требования для водителей мопедов

Велодорожка, мопедист, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 18:49 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 3 октября подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности", сообщает Zakon.kz.

Ранее депутаты Сената 19 сентября 2024 года рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон "О дорожном движении", ужесточающий требования для водителей мопедов и водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

Вводится обязательная государственная регистрация мопедов. По действующей норме регистрации подлежат мопеды с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час. Согласно принятому закону, регистрации будут подлежат все мопеды.

Также вводится норма о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории "А1", а наличие категории "А" и "В" будет также подтверждать право на управление мопедом.

В закон вводится понятие "средней скорости" и предусматривается порядок ее расчета путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено. Сообщается, что время и место фиксации правонарушения при измерении "средней скорости" будут определяться камерами (как отрезок времени и участка дороги) по аналогии с имеющейся правоприменительной практикой.

Также был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".

Документом вносятся поправки в 15 статей КоАП РК:

  • градация административной ответственности для лиц, превышающих разрешенную скорость движения, на величину от 40 до 60 и от 60 и выше км/ч от разрешенной, а также введение дополнительных мер ответственности за повторные правонарушения;
  • при совершении впервые водителями нарушения правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток устанавливается взыскание только в виде предупреждения, а из действующей нормы в качестве альтернативного наказания исключается штраф;
  • увеличивается размер штрафа за нарушение правил организации техосмотра, в т.ч. за формальное проведение техосмотра на субъектов малого предпринимательства с 10 до 50 МРП, на субъектов среднего предпринимательства с 20 до 70 МРП, на субъектов крупного предпринимательства с 30 до 100 МРП;
  • устанавливается дополнительная санкция за грубые нарушения правил техосмотра в виде лишения разрешения на деятельность оператора;
  •  вводится ответственность должностных лиц за повторное совершение правонарушений, связанных с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Подробнее о новеллах: средней скорости, регистрации мопедов и отмене штрафа за невключенные ходовые огни – в материале Zakon.kz.

Читайте также

В Илийском районе Алматинской области снова объявят ЧС
В Илийском районе Алматинской области снова объявят ЧС
Алматинская ТЭЦ-1, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение
В Казахстане обновили методику расчета нормативов энергопотребления
Школьная безопасность, камеры наблюдения, турникет, школьная охрана
Сколько работников должно быть в охранной компании: утверждены нормативы
Диана Абдуллаева
Законодательство Токаев Касым-Жомарт 2024 год Законы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: