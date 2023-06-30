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Новый тренер сборной Саудовской Аравии станет самым высокооплачиваемым в мире

Новый тренер сборной Саудовской Аравии станет самым дорогим в мире Фото: Instagram/jorgejesus
Сборную Саудовской Аравии по футболу вскоре возглавит португальский специалист Жоржи Жезуш. Он станет самым высокооплачиваемым тренером мира на уровне сборных, сообщает Zakon.kz.

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68-летний Жоржи Жезуш будет зарабатывать больше всех тренеров сборных в мире, передает UOL.  Португалец в ближайшее время подпишет контракт с саудитами на три года, до конца ЧМ-2026, и сможет получать зарплату в размере 10 млн евро каждый год.

Жезуш до этого тренировал турецкий "Фенербахче" и зарабатывал около 7 млн евро. Под руководством португальца "Фенербахче" стал серебряным призером турецкого первенства и завоевал Кубок Турции. 

Жоржи Жезуш стал самым высокооплачиваемым тренером на уровне сборных, опередив прежнего рекордсмена Ханса-Дитера Флика, который ныне тренирует команду Германии. Зарплата немецкого наставника составляет 6,5 млн евро.

Если Жезуш станет лидером по зарплатам среди тренеров национальных сборных, то на уровне клубов явный фаворит – аргентинский специалист Диего Симеоне ("Атлетико Мадрид"). Его годовой заработок составляет 34 млн евро, за ним идут Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 22,4 млн) и Юрген Клопп ("Ливерпуль", 17,8 млн).

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия впервые примет клубный чемпионат мира по футболу.

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