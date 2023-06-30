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Робот-андроид будет дирижировать корейским национальным оркестром

робот-дирижер в Южной Корее Фото: National Orchestra of Korea
Национальный оркестр Кореи сообщил, что 30 июня на сольном концерте с исполнением музыки на традиционных для страны инструментах дебютирует робот-дирижер, сообщает Zakon.kz.

Робот-андроид, названный EveR-6, будет дирижировать двумя из пяти композиций в Национальном театре Кореи в центре Сеула. В третьем случае он будет дирижировать вместе с маэстро-человеком, сообщает UPI.

Во время выступления EveR-6 будет руководить более чем 60 музыкантами. Для Кореи это будет первое выступление робота.

"В течение последнего года мы продолжали совершенствовать EveR-6, который дебютирует в качестве первого робота-дирижера для Кореи. После сольного концерта мы решим, будет ли он продолжать дирижировать на наших концертах. Пока еще ничего не решено".представитель Национального оркестра Кореи

Государственный Корейский институт промышленных технологий разработал робота высотой 5,9 фута, который имеет гибкие суставы плеч, локтей и запястий.

Его разработали для различных быстрых движений – функций, необходимых для руководства оркестром.

Ли Донг Вук из института рассказал, что при создании дирижера EveR-6 команда использовала технологию захвата движения, которая записывает движения человека с помощью датчиков, прикрепленных к телу.

"Дирижирование – это не просто махание руками, но я не думаю, что в ближайшем будущем роботы заменят дирижеров-людей. Однако их можно будет использовать как вспомогательный инструмент на репетициях. С апреля мы используем технологию машинного обучения для разработки робота-андроида следующего поколения, EveR-7. Мы ожидаем, что он станет существенным улучшением по сравнению с предыдущими версиями".сотрудник института Ли Донг Вук

Серия роботов EveR находится в разработке с 2005 года.

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