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Трехрукий робот-дирижер дебютировал в Германии

Трехрукий робот-дирижер дебютировал в Дрездене, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 06:33 Фото: David.Suenderhauf/Hellerau hall
Трехрукий робот-дирижер дебютировал в Дрездене (Германия). Музыканты немецкого города говорят, что их цель – не заменить людей, а играть музыку, которую дирижеры-люди посчитали бы невозможной, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, изобретение не отличается харизмой или страстью, но держит идеальный ритм и никогда не склонен к вспышкам темперамента по отношению к музыкантам. Имя робота – MAiRA Pro S.

Его два выступления в восточногерманском городе призваны продемонстрировать последние достижения мастеров машин, а также музыку, написанную специально для использования технологий 21-го века. Художественный руководитель дрезденского Sinfoniker Маркус Риндт сказал, что целью было "не заменить людей", а исполнить сложную музыку, которую дирижеры-люди сочли бы невозможной.

Трехрукий робот-дирижер дебютировал в Дрездене, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 06:33

Фото: David.Suenderhauf/Hellerau hall

Оркестр Sinfoniker, давно известный своими инновациями и политическими заявлениями, отмечает свое 25-летие выступлением Robotersinfonie в зале Хеллерау. Концерт будет разделен на две части: одна полностью человеческая, а вторая, после антракта, будет под управлением робота.

Композитор Андреас Гундлах написал метко названный "шедевр полупроводников" для 16 духовых инструментов и четырех ударников, играющих в сильно различающихся размерах.

Некоторые начинают медленно и ускоряются, в то время как другие замедляются. Гундлах рассказал местному общественному вещателю MDR, что технические навыки MAiRA обеспечили ровное звучание музыки, "как будто она исходила из одного источника".

Ранее сообщалось, что хакеры заставили роботов-пылесосов пугать собак и материться.

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