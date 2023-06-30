Токаеву показали новую форму Нацгвардии и туристической полиции
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил новую форму сотрудников Национальной гвардии и туристической полиции, сообщает Zakon.kz.
Главе государства Касым-Жомарту Токаеву 30 июня презентовали новую форму сотрудников Нацгвардии и туристической полиции, сообщили в пресс-службе Акорды.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Ранее 30 июня президенту также представили проекты "Дактилоскопическая регистрация" и "Борьба с наркопреступностью".
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