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Токаеву показали новую форму Нацгвардии и туристической полиции

Касым-Жомарту Токаеву представили новую форму туристической полиции и Нацгвардии Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил новую форму сотрудников Национальной гвардии и туристической полиции, сообщает Zakon.kz.

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву 30 июня презентовали новую форму сотрудников Нацгвардии и туристической полиции, сообщили в пресс-службе Акорды.

Новая форма сотрудников туристической полиции

Фото: akorda.kz

Новая форма сотрудников Нацгвардии

Фото: akorda.kz

Новая форма сотрудников Нацгвардии

Фото: akorda.kz

Новая форма сотрудников Нацгвардии и туристической полиции

Фото: akorda.kz

Ранее 30 июня президенту также представили проекты "Дактилоскопическая регистрация" и "Борьба с наркопреступностью".

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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