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Токаев открыл авиабазу Нацгвардии

Токаев открыл авиабазу Нацгвардии, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:42 Фото: akorda.kz
Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиационной базы Национальной гвардии в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Акорды за 3 мая 2024 года, глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества.

Токаев открыл авиабазу Нацгвардии, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:42

Фото: akorda.kz

Президент подчеркнул, что это знаменательный праздник. По его словам, открытие авиационной базы – важнейшее событие не только для Национальной гвардии, но и для всей армии.

Токаев открыл авиабазу Нацгвардии, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:42

Фото: akorda.kz

"Авиабаза позволит значительно повысить потенциал силовых структур и обеспечить возможности для оперативных вылетов авиации. Государство уделяет самое пристальное внимание оснащению Вооруженных сил и развитию военной инфраструктуры".Касым-Жомарт Токаев
Токаев открыл авиабазу Нацгвардии, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:42

Фото: akorda.kz

Кроме того, он отдельно отметил, что во время беспрецедентных паводков военнослужащие были на передовой, тем самым продемонстрировав яркий пример верности своей присяге.

Токаев открыл авиабазу Нацгвардии, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:42

Фото: akorda.kz

"Особо хочу отметить профессионализм и высокий класс наших военных пилотов. Они смогли своевременно и без потерь доставить гуманитарные грузы в пострадавшие районы, обеспечить эвакуацию граждан в безопасные места. Я выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим, которые в трудное время были с народом".Касым-Жомарт Токаев

Продолжая выступление, президент напомнил, что военнослужащие Казахстана успешно участвуют в различных международных миссиях под эгидой ООН. К примеру, в этом году они впервые приступили к самостоятельному выполнению задач на Голанских высотах.

"Наш народ всегда чтил доблестных воинов. Подвиги защитников Родины никогда не будут забыты".Касым-Жомарт Токаев
Токаев открыл авиабазу Нацгвардии, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:42

Фото: akorda.kz

Также Токаеву продемонстрировали образцы новой авиационной, боевой и специальной техники Вооруженных сил и других воинских формирований.

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Астана Токаев Касым-Жомарт Национальная гвардия 2024 год
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