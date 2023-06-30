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Трехлетняя девочка выпала из окна 17 этажа в Астане

Выпала из окна 17 этажа в Астане Фото: freepik
В столице погиб ребенок. Трехлетняя девочка упала с высоты 17-го этажа и скончалась на месте, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 30 июня в одном из домов на улице Нажимеденова.

Глава пресс-службы ДП города Астаны Эльмира Шауленова подтвердила информацию и отметила, что по делу назначены экспертизы.

Департамент полиции города Астаны предупреждает взрослых быть бдительными к безопасности детей.

Ранее стало известно, что в Актау четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома.

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