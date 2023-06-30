365 человек лишились права сдавать ЕНТ из-за шпаргалок

В Казахстане завершилась шестая неделя сдачи Единого национального тестирования. Около 267 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ, сообщает Zakon.kz.

76% абитуриентов сдали экзамен на казахском языке, 24% – на русском, 292 раза ЕНТ написали на английском языке. Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 79% абитуриентов, передает Национальный центр тестирования министерства науки и высшего образования Казахстана.

Во время тестирования из аудиторий удалили 273 человека за нарушение правил, их результаты тоже не будут засчитывать. Подставных лиц не было выявлено.

"До завершения ЕНТ осталось пару дней. На этой неделе мы опубликовали список грантов. Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", их количество составляет 18 744 грантов. Далее "Педагогические науки" – 12 560 грантов, "Информационно-коммуникационные технологии" – 10 103 грантов, "Естественные науки, математика и статистика" – 7 388 грантов. Кроме того, для поступающих по программе "Серпін" выделено 3 653 грантов. Всего, для поступления в бакалавриат в 2023-2024 учебном году выделено около 73 тысяч грантов", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Следует отметить, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за шесть недель 719 раз абитуриенты с ООП приняло участие в ЕНТ. На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 365 человек.





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После завершения ЕНТ-2023 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Ранее Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ.