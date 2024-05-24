Промежуточные итоги ЕНТ: 32 абитуриента лишились права сдать тест из-за смартфонов и шпаргалок
В министерстве уточнили, что завершилась первая неделя проведения основного ЕНТ-2024, которое началось 16 мая.
Согласно сообщению ведомства за 24 мая 2024 года, 69% абитуриентов сдали тестирование на казахском языке, 31% – на русском, 40 человек – на английском.
"Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрал 71% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 64 балла. Максимальный балл – 136".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК
Также сказано, что на сегодняшний день выявлено 41 нарушение.
"Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 32 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 9 человек, их результаты также аннулированы".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК
Подставных лиц не было выявлено, добавили в пресс-службе.
Всего на участие в тестировании принято около 342 тысяч заявлений от 186 тысяч абитуриентов.
На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 20%, cдали комбинацию предметов "Творческий экзамен", 18% – "Математика-Физика". 11% сдающих выбрали комбинацию "Математика-Информатика". Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", ее сдали 45 человек.
На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
"После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК
Сегодня, 24 мая 2024 года, стало известно, что Министерство науки и высшего образования подготовило изменения и дополнения в Правила проведения комплексного тестирования.
В частности, переносится прием заявлений для участия в комплексном тестировании на следующие сроки:
- с 1 июня по 8 июля календарного года (было с 1 июня по 5 июля);
- с 28 октября по 10 ноября календарного года (было с 25 октября по 10 ноября).
С другими изменениями можно ознакомиться по ссылке.