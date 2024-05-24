Промежуточные итоги ЕНТ: 32 абитуриента лишились права сдать тест из-за смартфонов и шпаргалок

В Министерстве науки и высшего образования Казахстана рассказали о промежуточных итогах первого основного Единого национального тестирования (ЕНТ). Тестирование прошли более 30 тысяч молодых казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В министерстве уточнили, что завершилась первая неделя проведения основного ЕНТ-2024, которое началось 16 мая.

Согласно сообщению ведомства за 24 мая 2024 года, 69% абитуриентов сдали тестирование на казахском языке, 31% – на русском, 40 человек – на английском.

"Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрал 71% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 64 балла. Максимальный балл – 136". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Также сказано, что на сегодняшний день выявлено 41 нарушение.

"Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 32 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 9 человек, их результаты также аннулированы". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Подставных лиц не было выявлено, добавили в пресс-службе.

Всего на участие в тестировании принято около 342 тысяч заявлений от 186 тысяч абитуриентов.

На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 20%, cдали комбинацию предметов "Творческий экзамен", 18% – "Математика-Физика". 11% сдающих выбрали комбинацию "Математика-Информатика". Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", ее сдали 45 человек.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

"После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Сегодня, 24 мая 2024 года, стало известно, что Министерство науки и высшего образования подготовило изменения и дополнения в Правила проведения комплексного тестирования.

В частности, переносится прием заявлений для участия в комплексном тестировании на следующие сроки:

с 1 июня по 8 июля календарного года (было с 1 июня по 5 июля);

с 28 октября по 10 ноября календарного года (было с 25 октября по 10 ноября).

С другими изменениями можно ознакомиться по ссылке.