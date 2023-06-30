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В Минэкологии заявили, что не обнаружили туши погибших тюленей в Актау

В Минэкологии прокомментировали информацию о мертвых тюленях в Актау Фото: pxhere
В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан отреагировали на появившуюся информацию о снятых 28 июня на видео мертвых тюленях, сообщает Zakon.kz.
"Согласно схеме взаимодействия, в оперативном порядке были оповещены все члены Рабочей группы, куда входят представители природоохранной прокуратуры, специализированных научных организаций, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, ветеринарная служба области, департаменты экологии и правоохранительные органы. Утром 29 июня на предполагаемое место выехали сотрудники местного управления рыбной инспекции, Бепартамента экологии, ветеринарной службы и Казгидромета", – сообщили в Минэкологии РК.

Говорится, что туши тюленей на предполагаемом месте обнаружены не были, о чем был составлен соответствующий акт.

"Вместе с тем отметим, что информация, представленная телеканалом "КТК.КЗ": "Специалисты рыбхознадзора практически сразу забрали туши на экспертизу", не соответствует действительности", – добавили в Минэкологии РК.

На сегодня инспекторами областного управления рыбной инспекции продолжается мониторинг берега Каспийского моря в целях обнаружения мертвых туш.

Информация будет обновляться по мере поступления.

В этой связи граждан призывают доверять информации только из официальных источников.

Ранее сообщалось, что очевидцы засняли на видео мертвых тюленей, которых прибило к берегу примерно в 40 км от Актау.

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