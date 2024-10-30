Число погибших тюленей увеличилось в Мангистауской области

28 октября экоактивист Азамат Сарсенбаев из Мангистауской области опубликовал фото мертвых тюленей на берегу Каспия. На брифинге в СЦК вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев прокомментировал массовую гибель животных, сообщает Zakon.kz.

По словам Алиева, была создана областная комиссия, которая выясняет все обстоятельства. Сотрудники лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии по Мангистауской области отобрали пробы воды.

"В работе комиссии участвует также ветеринарная инспекция и представители Комитета рыбных ресурсов. Этот вопрос изучается комплексно, и после анализа отобранных проб будет сделан вывод о состоянии водных ресурсов. Сейчас мы ждем результаты лабораторных исследований", – уточнил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев на брифинге в СЦК.

По его словам, есть версия, что некоторые особи погибли из-за сетей в море, но большинство туш уже в разложившемся состоянии.

Также на брифинге стало известно, что с 24 по 29 октября экологи на побережье Каспийского моря обнаружили туши 289 тюленей.

Ранее сообщалось, что на берегу Каспия в Мангистауской области более 150 мертвых тюленей. В Управлении рыбного хозяйства Мангистауской области рассказали, что выброс мертвых тюленей произошел на фоне штормовых ветров в северо-западном и западном направлениях в казахстанской акватории Каспийского моря.

В сентябре 2024 года сообщалось, что в Казахстане готовятся к созданию государственного природного резервата для тюленей. Планируется сделать это до конца года.