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Землетрясение зарегистрировали сейсмологи в 580 км от Алматы

Землетрясение зарегистрировали сейсмологи в 580 км от Алматы Фото: Zakon.kz
Специалисты ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировали землетрясение 30 июня в 16 час 50 мин в 582 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана, сообщает Zakon.kz

По данным сейсмологов энергетический класс землетрясения 10.3, магнитуда MPV 4.7, координаты эпицентра 38.82° с.ш. 73.14° в.д. Глубина 65 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Ранее сообщалось,  о том, что землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Казахстана на территории Кыргызстана.

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Алматы Казахстан Таджикистан
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