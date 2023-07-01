Землетрясение зарегистрировали сейсмологи в 580 км от Алматы

Фото: Zakon.kz

Специалисты ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировали землетрясение 30 июня в 16 час 50 мин в 582 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана, сообщает Zakon.kz

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