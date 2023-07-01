Футбольный клуб "Жетысу" оказался на грани скандала

В соцсетях распространяется информация о том, что футболисты ФК "Жетысу" из Талдыкоргана не получают премии за победы в матчах на протяжении трех месяцев, сообщает Zakon.kz.

Для разъяснения ситуации корреспондент Zakon.kz связался с директором футбольного клуба "Жетысу" Калмухаметом Донсебаевым. Тот заявил, что игроки неправильно изучили детали контракта и ошибочно восприняли пункт про премиальные выплаты.

"Я сегодня днем провел совещание и объяснил футболистам все детали выплат премиальных за победы. На сегодня все они получили разъяснения. Премиальные согласно положению выплачиваются по окончанию первого и второго кругов. Раньше этого мы этого сделать не можем", – сказал Донсебаев.

Директор футбольного клуба добавил, что средства на премирование игроков в бюджете имеются, и поводов для паники нет. Он объяснил, что все делается согласно регламенту.

"Игроки получают премии только за победы в матчах. За ничьи и поражения никаких выплат не предусматривается. А в целом бюджет клуба на этот сезон составляет 1 млрд 200 млн тенге", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Калмухамет Донсебаев.

В текущем сезоне премьер-лиги Казахстана по футболу клуб из Талдыкоргана сыграл 13 матчей, в которых одержал пять побед, один раз сыграл вничью и в семи поединках потерпел поражение. На сегодня команда занимает 9-ю строчку в высшей лиге страны.

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