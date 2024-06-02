Директора футбольного клуба "Жетысу" арестовали на два месяца

Арестован директор футбольного клуба "Жетысу" Калмухамет Донсебаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июня Zakon.kz сообщили в Специализированном межрайонном следственном суде по Жетысуской области.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании содержания под стражей в отношении Д. сроком на два месяца. Постановление суда не вступило в законную силу", – прокомментировали в суде.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о задержании директора футбольного клуба "Жетысу" и главы одноименной авиакомпании Калмухамета Донсебаева. Отмечалось, что его подозревают в хищении 1,8 млрд тенге.

Ранее сообщалось о задержании бывшего заместителя начальника Департамента полиции Алматы Берика Абильбекова.