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Директора футбольного клуба "Жетысу" арестовали на два месяца

Директора футбольного клуба &quot;Жетысу&quot; арестовали на два месяца, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 23:44 Фото: qfl.kz
Арестован директор футбольного клуба "Жетысу" Калмухамет Донсебаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июня Zakon.kz сообщили в Специализированном межрайонном следственном суде по Жетысуской области.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании содержания под стражей в отношении Д. сроком на два месяца. Постановление суда не вступило в законную силу", – прокомментировали в суде.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о задержании директора футбольного клуба "Жетысу" и главы одноименной авиакомпании Калмухамета Донсебаева. Отмечалось, что его подозревают в хищении 1,8 млрд тенге.

Ранее сообщалось о задержании бывшего заместителя начальника Департамента полиции Алматы Берика Абильбекова. 

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