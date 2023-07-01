Двое детей выпали из окон в Костанае за один день

Сразу два случая падения детей из окон произошли в Костанае за сутки, сообщает Zakon.kz.

Двое детей выпали из окон в Костанае за последние сутки, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области 1 июля.

По данным департамента, в 12:30 30 июня в службу спасения "101" поступила информация о том, что по пр. Кобланды-Батыра годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, у него трещина черепа и ушиб головного мозга.

В тот же день в 20:20 двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа на ул. Уральской. Сейчас он в состоянии средней тяжести находится в детской травматологии.

"Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели или опираясь на противомоскитную сетку, выпадают из окна вместе с ней", – пояснили в пресс-службе регионального ДЧС.

Родителям маленьких детей настоятельно рекомендуют принимать меры предосторожности во избежание таких случаев: не оставлять маленьких детей без присмотра, отодвинуть от окон предметы мебели, ставить на окна специальные фиксаторы.

Подробнее о том, как защитить детей от падения из окон, можно прочесть здесь.