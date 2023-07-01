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Спасатели рассказали, как защитить детей от выпадения из окон

Спасатели рассказали, как защитить детей от выпадения из окон Фото: pexels
Спасатели говорят, что окна обычной городской квартиры могут нести реальную угрозу жизни ребёнка. Дети не испытывают страха высоты и беспечно выглядывают из окон, рассматривая окружающий мир, поэтому дают родителям просты советы как уберечь свое чадо, сообщает Zakon.kz

Трагические случаи c выпадением детей в РК происходят постоянно и один из последних снова взбудоражил общественность - буквально вчера вечером в Астане трехлетняя девочка упала с высоты 17-го этажа и скончалась на месте. 

Спасатели говорят вероятно, в момент, когда родители на минуту отвлеклись или ребенок, случайно играя у окна, оступился, возможно, опираясь на непрочное крепление москитной сетки.

Специалисты в который раз призывают родителей: "Не оставляйте детей без присмотра в комнате, где открыты окна, а также там, где они могут открыть их сами!"

  • Пока ребенок находится в помещении, открываете окна только в режиме "проветривание"
  • Поставьте на оконные ручки стопоры, не позволяйте открывать окно настежь, или снимите и уберите ручки, чтобы ребенок не мог открыть окно сам.
  • Объясните детям, что открытое окно — это опасно, предупредите, что на сетку опираться нельзя. Малышам надо регулярно напоминать об опасности, когда они оказываются рядом с подоконником и пытаются на него забраться.
  • Не оставляйте возле окон предметы или мебель, которые могут послужить ребенку ступенькой для того, чтобы залезть на подоконник.
  • Никогда не рассчитывайте на москитную сетку! Она не предназначена для защиты от падений. Ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно. Даже самые качественные сетки не способны выдержать напор и вес ребенка.

Кроме того,  некоторые родители разрешают своим детям играть на подоконниках. Ребенок должен знать и понимать, что подоконник не место для игр и развлечений.

Ранее сообщалось, что 10 июня около 13:00 в 6 микрорайоне Актау четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома. В селе Таукент Туркестанской области пятилетний малыш выпал из окна пятого этажа и скончался от травм. В Усть-Каменогорске трехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна пятого этажа в ЖК "Riviera Residence" и др.

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