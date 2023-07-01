Спасатели рассказали, как защитить детей от выпадения из окон

Спасатели говорят, что окна обычной городской квартиры могут нести реальную угрозу жизни ребёнка. Дети не испытывают страха высоты и беспечно выглядывают из окон, рассматривая окружающий мир, поэтому дают родителям просты советы как уберечь свое чадо, сообщает Zakon.kz

Трагические случаи c выпадением детей в РК происходят постоянно и один из последних снова взбудоражил общественность - буквально вчера вечером в Астане трехлетняя девочка упала с высоты 17-го этажа и скончалась на месте.

Спасатели говорят вероятно, в момент, когда родители на минуту отвлеклись или ребенок, случайно играя у окна, оступился, возможно, опираясь на непрочное крепление москитной сетки.



Специалисты в который раз призывают родителей: "Не оставляйте детей без присмотра в комнате, где открыты окна, а также там, где они могут открыть их сами!"

Пока ребенок находится в помещении, открываете окна только в режиме "проветривание"

Поставьте на оконные ручки стопоры, не позволяйте открывать окно настежь, или снимите и уберите ручки, чтобы ребенок не мог открыть окно сам.

Объясните детям, что открытое окно — это опасно, предупредите, что на сетку опираться нельзя. Малышам надо регулярно напоминать об опасности, когда они оказываются рядом с подоконником и пытаются на него забраться.

Не оставляйте возле окон предметы или мебель, которые могут послужить ребенку ступенькой для того, чтобы залезть на подоконник.

Никогда не рассчитывайте на москитную сетку! Она не предназначена для защиты от падений. Ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно. Даже самые качественные сетки не способны выдержать напор и вес ребенка.

Кроме того, некоторые родители разрешают своим детям играть на подоконниках. Ребенок должен знать и понимать, что подоконник не место для игр и развлечений.

Ранее сообщалось, что 10 июня около 13:00 в 6 микрорайоне Актау четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома. В селе Таукент Туркестанской области пятилетний малыш выпал из окна пятого этажа и скончался от травм. В Усть-Каменогорске трехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна пятого этажа в ЖК "Riviera Residence" и др.