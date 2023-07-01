Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Письмо пассажира "Титаника" ушло с молотка за 12 тысяч долларов

Письмо с "Титаника" ушло с молотка за 12 тысяч долларов Фото: pxhere
Письмо, отправленное в 1912 году с "Титаника" пассажиром из Уругвая, продали на аукционе за 12 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило 30 июня информагентство EFE, аукцион состоялся в Монтевидео. Письмо было частью коллекции исторических предметов, выставленных на торги частными лицами и аукционным домом Zorrilla.

Письмо состоит из двух страниц, на которых сохранились пятна от морской воды. Оно датировано 11 апреля 1912 года. Послание было адресовано брату пассажира. На второй странице есть приписка: "Последнее письмо, написанное моим дорогим братом Рамоном. Через три дня после этого "Титаник" потерпел крушение и затонул".

В письме пассажир печально известного океанского лайнера Рамон Артагавейтия Гомес рассказывал брату, что хотел бы добраться до Северной Америки, и выражал восхищение размерами "Титаника". Лот ушел с молотка по стартовой цене в 12 тысяч долларов.

Ранее в Атлантическом океане пропал батискаф с туристами, которые направлялись к затонувшему "Титанику". Находившиеся на его борту люди погибли.

Читайте также

Видео с играющим в баскетбол Эрдоганом стало популярным в соцсетях

Протесты во Франции: в Лионе сообщают о грабежах и стрельбе

Французские города снова погрузились в хаос

Никита Дробны
Уругвай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Что изменится в жизни казахстанцев с июля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2023 года
прогноз погоды в Алматы на неделю
Сильная жара, гроза и град ожидаются на следующей неделе в Алматы
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления