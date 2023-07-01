Письмо пассажира "Титаника" ушло с молотка за 12 тысяч долларов

Письмо, отправленное в 1912 году с "Титаника" пассажиром из Уругвая, продали на аукционе за 12 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило 30 июня информагентство EFE, аукцион состоялся в Монтевидео. Письмо было частью коллекции исторических предметов, выставленных на торги частными лицами и аукционным домом Zorrilla.

Письмо состоит из двух страниц, на которых сохранились пятна от морской воды. Оно датировано 11 апреля 1912 года. Послание было адресовано брату пассажира. На второй странице есть приписка: "Последнее письмо, написанное моим дорогим братом Рамоном. Через три дня после этого "Титаник" потерпел крушение и затонул".

В письме пассажир печально известного океанского лайнера Рамон Артагавейтия Гомес рассказывал брату, что хотел бы добраться до Северной Америки, и выражал восхищение размерами "Титаника". Лот ушел с молотка по стартовой цене в 12 тысяч долларов.

Ранее в Атлантическом океане пропал батискаф с туристами, которые направлялись к затонувшему "Титанику". Находившиеся на его борту люди погибли.