Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали за рекордную сумму
Фото: Х/NewsruIsrael
На аукционе письмо выжившего пассажира корабля "Титаник" полковника Арчибальда Грейса было продано почти за 400 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.
По информации The Guardian, письмо-карточка датировано 10 апреля 1912 года, то есть днем посадки на корабль.
"Письмо имеет почтовый штемпель Квинстауна от 15:45 11 апреля и Лондона от 12 апреля. В нем говорилось: "Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение", – пишет издание.
Фото: Х/dwnews
Отмечается, что это самая высокая сумма, которую когда-либо платили за письмо, написанное на борту "Титаника". При этом его итоговая цена на аукционе в пять раз превысила начальную.
Ранее ученые заявили об открытии новых подробностей о катастрофе "Титаника".
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