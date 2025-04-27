Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали за рекордную сумму

На аукционе письмо выжившего пассажира корабля "Титаник" полковника Арчибальда Грейса было продано почти за 400 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, письмо-карточка датировано 10 апреля 1912 года, то есть днем посадки на корабль.

"Письмо имеет почтовый штемпель Квинстауна от 15:45 11 апреля и Лондона от 12 апреля. В нем говорилось: "Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение", – пишет издание.

Фото: Х/dwnews

Отмечается, что это самая высокая сумма, которую когда-либо платили за письмо, написанное на борту "Титаника". При этом его итоговая цена на аукционе в пять раз превысила начальную.

Ранее ученые заявили об открытии новых подробностей о катастрофе "Титаника".