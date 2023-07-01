Антикор: Коррупционные риски выявлены в земельной и градостроительной сферах Алматы

Антикоррупционная служба РК выявила коррупционные риски в земельной и градостроительной сферах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Коррупционные риски агентство установило на всех этапах градостроительства в Алматы. Результаты внешнего анализа (ВАКР) в сфере строительства предгорной зоны мегаполиса рассмотрены на выездном заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции.

Первое – отсутствие системного планирования градостроительства

Анализ показал, что Генеральный план Алматы не обновлялся с 2011 года. В связи с этим функциональные зоны свыше 63 тыс. га земли менялись без участия экологов, органов СЭС и ЧС.

Это привело к бесконтрольной застройке в природоохранных зонах и вблизи рек.

Кроме того, в микрорайоне "Горный гигант" активно строятся жилые комплексы неподалеку от сибиреязвенного захоронения.

Второе – изменение целевого назначения земли

Должностные лица акимата меняли целевое назначение земель на свое усмотрение. К примеру, вместо дачных участков возводились МЖК.

Вместе с тем подобная коллизия давала возможность неуплаты разницы кадастровой стоимости. Например, в 2021 году одному из жителей города изменили целевое назначение участка площадью 2 га с "ЛПХ" на "ИЖС". Однако разница кадастровой стоимости в размере 126 млн тенге им не уплачена.

Причиной такой практики является региональный План реализации градостроительных регламентов застройки, который противоречит нормам Земельного кодекса.

Третье – получение земли в частную собственность через участие в инвестиционных проектах

Должностные лица акимата без проведения торгов предоставили в аренду предпринимателям участки под инвестпроекты. Путем фиктивного введения в эксплуатацию земли были выкуплены в частную собственность.

Упущенная прибыль государства предварительно составила порядка 400 млн тенге.

Четвертое – процессы строительства пронизаны коррупционными факторами

Отсутствие законодательной регламентации позволяло сотрудникам акимата толковать нормы правовой базы в пользу недобросовестных застройщиков.

Таким образом, одна из жительниц города получила разрешение на строительство трех садовых домов на четырех прилегающих друг к другу участках. По завершению строительства объекты были введены в эксплуатацию как садовые дома, но в последующем реализованы как жилой комплекс "Baganashil".

Анализом установлено 11 фактов, когда на землях, предназначенных для ИЖС или под садовые дома, фактически строили многоквартирные комплексы и коммерческие объекты.

Еще одним распространенным нарушением является строительство с отклонением от эскизного проекта и ПСД. Несмотря на ограничения при строительстве объектов выше пр. аль-Фараби высотой 12 метров и не более трех этажей, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой в 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.

В рамках анализа также установлено превышение плотности застройки по 10-ти многоквартирным комплексам на площади 84 га.

Пятое – слабый государственный контроль за строительством

Градостроительный контроль исключен из приемки частных объектов с целью упрощения ведения бизнеса и минимизации коррупции. Однако коррупционные риски сохранились, но при этом снижена ответственность уполномоченного органа.

Должностные лица ГАСК в отношении двух застройщиков наложили лишь административное взыскание за строительство без разрешения. Уполномоченный орган не контролирует исполнение своих актов и не всегда инициирует судебные иски.

Отсутствие правового механизма реагирования на нарушения привели к узакониванию нелегальной застройки.

Шестое – поверхностная цифровизации государственных услуг в сфере строительства

Электронным форматом охвачен только процесс приема документов. Из-за непрозрачных процедур возник рынок "помогаек".

В ходе анализа Антикором были предоставлены рекомендации по возврату 229 га земли из жилой зоны в рекреационную. Этот пункт был учтен в новом Генеральном плане Алматы до 2040 года, утвержденный в мае текущего года правительством.

Помимо этого, предложено установить особый порядок по переводу земель из рекреационной зоны в жилую. Должно быть обязательное согласование проектов детальной планировки со стороны профильного министерства.

В целом, по результатам анализа Антикоррупционной службой подготовлен комплексный план по устранению выявленных коррупционных рисков. Документ из 58 пунктов передан в уполномоченные органы для дальнейшей реализации.

По всем коррупционным фактам агентством зарегистрировано и расследуется восемь уголовных дел.

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Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении семи сотрудников патрульной полиции по Алматы и Алматинской области.