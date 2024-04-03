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Антикор: Системные коррупционные риски вскрыты в сфере спорта

Антикор: Системные коррупционные риски вскрыты в сфере спорта, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 18:51 Фото:gov.kz
В Антикоррупционной службе 3 апреля под руководством председателя Агентства Асхата Жумагали прошло межведомственное совещание по вопросам устранения коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы, темой обсуждения стали результаты проведенного внешнего анализа, который показал наличие серьезных коррупционных рисков и факторов, приводящих к нерациональному и неэффективному расходованию госсредств, выделяемых на развитие спорта в стране.

"Агентством с начала текущего года зарегистрировано 39 коррупционных преступлений в сфере спорта. Масштабы коррупции внутри профильного министерства привели к тому, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются бывшие вице-министр, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры, руководитель Дирекции развития спорта и другие должностные лица", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рейтинг Казахстана в мировом спорте снижается. Наблюдается дисбаланс между финансированием спорта "высших достижений", на который уходит 90% бюджета данной отрасли, и "массового" спорта. Тогда как в развитых спортивных странах пропорции совсем иные и превалирует выделение средств на массовый спорт.

"Диспропорция в финансировании стала почвой для коррупционных схем. Если в массовом спорте сейчас действует программа подушевого финансирования, которая оцифрована, то в спорте высших достижений созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, минимум контроля, повсеместна аффилированность участников, фиктивность сборов и двойное финансирование", – заявил на совещании Асхат Жумагали.

В Антикоре считают, что благоприятную почву для совершения коррупционных правонарушений и хищений средств создает отсутствие цифровизации спортивных процессов.

"До настоящего времени не начато запланированное два года назад внедрение информационной системы Е-sport. Выявлены факты присвоения фиктивных званий "мастеров спорта". На совещании также обсуждены вопросы натурализации спортсменов в Казахстане, формирование бюджетов профессиональных клубов и финансирование выплат легионерам. Вопреки поручению президента страны по ограничению бюджета и размера зарплат, футбольными профклубами страны за последние три года сверхлимита выплачено более 30 млрд тенге", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, по информации Антикора, вместо развития собственной спортивной инфраструктуры бюджетные средства уходят на выплаты легионерам и аренду спортобъектов.

"По итогам анализа Агентством в адрес отраслевого министерства внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков. Поставлены вопросы об усилении ведомственного контроля и сокращении дискреционных полномочий, установлении четкой нормативной и правовой регламентации процессов распределения средств и персонализации ответственности за нарушения, а также создании единой цифровой платформы", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в своем выступлении министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев проинформировал о принятии госорганом в настоящее время комплекса организационно-правовых мер и заверил об обязательном исполнении всех рекомендаций по устранению коррупционных рисков.

Ранее сообщалось, что Антикор и акимат Алматы обсудили коррупционные риски в системе здравоохранения и строительства. 


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