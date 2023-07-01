И.о. замглавы управления акимата Алматы подозревают в получении взятки в 45 млн тенге

Антикоррупционная служба РК начала досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя Управления земельных отношений Алматы, сообщает Zakon.kz.

"За получение взятки в сумме 45 млн тенге за выкуп земельного участка для государственных нужд начато досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя городского управления земельных отношений. С санкции суда он взят под стражу", – рассказали в Антикоре РК.

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Следствием также установлено, что должностные лица этого же управления в интересах отдельных землевладельцев с помощью аффилированного оценщика необоснованно завысили стоимость восьми участков, подлежащих выкупу для госнужд.

"В результате владельцам этих участков государством излишне оплачены порядка 7,5 млрд тенге. При этом стоимость услуг оценщика за один объект в среднем составила всего лишь 68 тенге в 2021 году и 10 тенге – в 2022 году". Пресс-служба Антикора РК

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой РК продолжается расследование уголовных дел по фактам систематических нарушений в сфере земельных отношений Алматы.