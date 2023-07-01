Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

И.о. замглавы управления акимата Алматы подозревают в получении взятки в 45 млн тенге

Ио замглавы управления акимата Алматы подозревают в получении взятки в 45 млн тенге Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба РК начала досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя Управления земельных отношений Алматы, сообщает Zakon.kz.

"За получение взятки в сумме 45 млн тенге за выкуп земельного участка для государственных нужд начато досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя городского управления земельных отношений. С санкции суда он взят под стражу", – рассказали в Антикоре РК.

Материал по теме

Антикор: Коррупционные риски выявлены в земельной и градостроительной сферах Алматы

Следствием также установлено, что должностные лица этого же управления в интересах отдельных землевладельцев с помощью аффилированного оценщика необоснованно завысили стоимость восьми участков, подлежащих выкупу для госнужд.

"В результате владельцам этих участков государством излишне оплачены порядка 7,5 млрд тенге. При этом стоимость услуг оценщика за один объект в среднем составила всего лишь 68 тенге в 2021 году и 10 тенге – в 2022 году".Пресс-служба Антикора РК

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой РК продолжается расследование уголовных дел по фактам систематических нарушений в сфере земельных отношений Алматы.

Читайте также

Помогал по хозяйству: житель Темиртау обманом снял с карты пенсионера 6 млн тенге

Поддельный алкоголь, 2 млн тенге и три машины изъяли у бутлегеров в Акмолинской области

Уголовные дела о системной коррупции в сфере земельных отношений Алматы расследует Антикор

Динара Халдарова
Антикор Антикор Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Что изменится в жизни казахстанцев с июля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2023 года
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
прогноз погоды в Алматы на неделю
Сильная жара, гроза и град ожидаются на следующей неделе в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления