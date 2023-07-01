Уголовные дела о системной коррупции в сфере земельных отношений Алматы расследует Антикор

Антикоррупционной службой РК продолжается расследование уголовных дел по фактам систематических нарушений в сфере земельных отношений Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства, за получение взятки в сумме 45 млн тенге за выкуп земельного участка для государственных нужд начато досудебное расследование в отношении и. о. заместителя руководителя городского управления земельных отношений. С санкции суда он взят под стражу.



Следствием также установлено, что должностные лица этого же управления в интересах отдельных землевладельцев с помощью аффилированного оценщика необоснованно завысили стоимость восьми участков, подлежащих выкупу для госнужд.

"В результате владельцам этих участков государством излишне оплачены порядка 7,5 млрд тенге. При этом стоимость услуг оценщика за один объект в среднем составила всего лишь 68 тенге в 2021 году и 10 тенге – в 2022 году". Пресс-служба Антикора РК

Вместе с тем грубые нарушения действующего законодательства выявлены также и в деятельности Управления городского планирования и урбанистики Алматы.

"Установлено, что должностные лица управления вопреки интересам государства согласовали строительство 11 многоквартирных жилых комплексов с коммерческим назначением на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Вследствие чего государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости указанных земельных участков на общую сумму более 760 млн тенге". Пресс-служба Антикора РК

В общей сложности проверкой охвачены более 470 земельных участков.

Работа по выявлению и пресечению системной коррупции в сфере земельных отношений продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба РК выявила коррупционные риски в земельной и градостроительной сферах Алматы.