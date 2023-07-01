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Законодательство РК

Назначен новый руководитель аппарата Миннацэкономики

Назначен новый руководитель аппарата Миннацэкономики Фото: primeminister.kz
Назначен новый руководитель аппарата Министерства национальной экономики РК. Им стал Олжас Сыздыков, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Приказом министра национальной экономики РК Сыздыков Олжас Олжабаевич назначен на должность руководителя аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан".

Ранее сообщалось, что приказом министра просвещения РК Тимур Абильмажинов назначен руководителем аппарата Министерства просвещения РК.

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