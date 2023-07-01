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В Алматы в процессе ссоры мужчина застрелил знакомого

авто Фото: Zakon.kz
30 июня в Алматы мужчина 1991 года рождения убил из обреза охотничьего ружья малознакомого мужчину, сообщает Zakon.kz.

Пострадавший скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции города подозреваемых задержан и взят под стражу. Предварительный мотив преступления – внезапно возникшая ссора.

Другие обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что полицейский по неосторожности застрелил коллегу в Алматы

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Елена Беляева
Алматы
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