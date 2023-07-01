В Алматы в процессе ссоры мужчина застрелил знакомого

Фото: Zakon.kz

30 июня в Алматы мужчина 1991 года рождения убил из обреза охотничьего ружья малознакомого мужчину, сообщает Zakon.kz.

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