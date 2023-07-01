В Алматы в процессе ссоры мужчина застрелил знакомого
Фото: Zakon.kz
30 июня в Алматы мужчина 1991 года рождения убил из обреза охотничьего ружья малознакомого мужчину, сообщает Zakon.kz.
Пострадавший скончался на месте.
Как сообщает пресс-служба Департамента полиции города подозреваемых задержан и взят под стражу. Предварительный мотив преступления – внезапно возникшая ссора.
Другие обстоятельства устанавливаются.
Ранее сообщалось, что полицейский по неосторожности застрелил коллегу в Алматы
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ