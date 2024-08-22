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В Кыргызстане мужчина убил знакомого и застрелился

Пуля, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 13:26 Фото: unsplash
В Баткенской области местный житель убит выстрелом из ружья, а подозреваемый впоследствии покончил с собой. Информация о стрельбе поступила в Лейлекский РОВД 21 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным, предоставленным 24.kg пресс-службой УВД Баткенской области, 51-летний мужчина с супругой возвращались с мероприятия на автомобиле Honda Jazz, когда их остановил 55-летний знакомый из села Ак-Булак.

Предполагаемый преступник достал гладкоствольное ружье 12-го калибра и произвел два выстрела в область груди мужчины, после чего скрылся с места преступления. Позже, находясь на пастбище Кара-Таш, подозреваемый совершил самоубийство, выстрелив себе в грудь из того же ружья.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 122 Уголовного кодекса КР ("Убийство"). Назначены судебно-медицинские, судебно-биологические и судебно-баллистические экспертизы. Проводится досудебное расследование.

21 августа 2024 года в Алматы вынесли приговор по делу об убийстве фитнес-тренера Дамира Туребаева.

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