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Законодательство РК

Назначен новый вице-министр энергетики РК

назначение Фото: gov.kz
Алибек Жамауов назначен вице-министром энергетики РК, сообщает Zakon.kz.
"Постановлением правительства РК Жамауов Алибек Жумабекович назначен на должность вице-министра энергетики РК", – пишет пресс-служба правительства РК.

Алибек Жамауов родился в 1981 году в городе Атырау.

Окончил Университет им. Сулеймана Демиреля, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева.

Трудовую деятельность в 2005 году младшим советником компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.

2006-2009 гг. – советник, супервайзер компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.

2009-2015 гг. – менеджер ТОО "Жамбыл Петролеум".

2015-2019 гг. – исполнительный директор ТОО "Жамбыл Петролеум".

2019-2020 гг. – руководитель технической группы ТОО "PSA".

С мая 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя генерального директора ТОО "PSA".

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