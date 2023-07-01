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Кызылординские полицейские за месяц изъяли из оборота более 370 кг наркотиков

наркотики Фото: polisia.kz
7 кг марихуаны и 366 кг каннабиса изъяли за месяц кызылординские полицейские, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, в период с 1 июня по 31 октября в республике проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора – 2023", цель которого – пресечь незаконное культивирование наркосодержащих растений, транзит наркотиков, ликвидация организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков.

"Всего с начала мероприятия по области выявлено 38 наркопреступлений, из них 17 фактов незаконного оборота наркотиков, 2 факта сбыта наркотиков, 1 – хранения в особо крупном размере и 18 фактов уголовных проступков, связанных с наркотиками. Из незаконного оборота изъято 7 кг марихуаны и 366 кг растения каннабис. Задержан 21 человек, 6 из них взяты под стражу", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории Казалинского, Сырдарьинского и Шиелийского районов выявлены крупные наркопосевы.

Ранее сообщалось, что партию наркотиков на 6 млн долларов задержали на границе с Кыргызстаном.

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