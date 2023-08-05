В ВКО при тушении загорания задействовали пожарный поезд и вертолет
Фото: скриншот видео
5 августа 2023 года на территории Уланского района на окраине с. Смолянка произошло загорание травы и кустарника в горной местности, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДЧС региона, ветер создал угрозу распространения огня.
"На тушение были оперативно привлечены 71 человек личного состава и 10 единиц техники лесников, местных исполнительных органов, пожарных ДЧС ВКО. Пожарный десант доставлен в труднодоступную местность на вертолете МИ-2 "Казавиалесоохраны", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Отмечается, что также к месту борьбы с огненной стихией направлен пожарный поезд "НК КТЖ" в составе 10 человек личного состава.
"Тушение усложнено горной, скальной местностью. Благодаря совместным усилиям снята угроза распространения огня на ближайший населенный пункт. Локализация по пожару объявлена в 20:35 на предварительной площади 9 га". Пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее сообщалось, что природный пожар локализован в Абайской области на территории резервата "Семей Орманы".
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