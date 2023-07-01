Сотрудников акимата Талдыкоргана задержали за хищение полумиллиарда тенге

Спецпрокуроры прокуратуры Жетысуской области по подозрению в хищении государственных средств задержали ряд сотрудников акимата города Талдыкорган, сообщает Zakon.kz.

В изолятор временного содержания водворены бывший руководитель отдела строительства, два действующих сотрудника акимата города, а также двое работников технического надзора.



Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве коттеджного городка в Талдыкоргане.

"Установлено, что без фактического выполнения работ ими произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму более 500 млн тенге. По данному факту по п.2 ч.4 ст.189 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного имущества") проводится досудебное расследование", – сообщили в прокуратуре Жетысуской области.

Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Остальные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что хищение 830 млн тенге выявили в ТОО "Богатырь-Көмір".

