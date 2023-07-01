Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сотрудников акимата Талдыкоргана задержали за хищение полумиллиарда тенге

наручники Фото: Zakon.kz
Спецпрокуроры прокуратуры Жетысуской области по подозрению в хищении государственных средств задержали ряд сотрудников акимата города Талдыкорган, сообщает Zakon.kz.

В изолятор временного содержания водворены бывший руководитель отдела строительства, два действующих сотрудника акимата города, а также двое работников технического надзора.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве коттеджного городка в Талдыкоргане.

"Установлено, что без фактического выполнения работ ими произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму более 500 млн тенге. По данному факту по п.2 ч.4 ст.189 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного имущества") проводится досудебное расследование", – сообщили в прокуратуре Жетысуской области.

Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Остальные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что хищение 830 млн тенге выявили в ТОО "Богатырь-Көмір".

Читайте также

В Алматы на видео попала драка пассажира и водителя

Азат Жумаханов
Жетысуская область Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Что изменится в жизни казахстанцев с июля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2023 года
Кому повысят социальные выплаты с 1 июля
Кому с 1 июля повысили социальные пособия на 14,5%
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления