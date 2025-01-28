Несколько сотрудников акимата Талдыкоргана пойдут под суд за ущерб в 37 млн тенге

Спецпрокуроры Жетысуской области завершили расследование уголовного дела в отношении должностных лиц отдела ЖКХ Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

По информации региональной прокуратуры, в марте 2020 года в рамках государственных закупок отдел ЖКХ заключил договор с ТОО на проведение работ по обустройству сквера на сумму 1 млрд 92 млн тенге.

"Однако, вопреки требованиям п. 6 ст. 97 Бюджетного кодекса РК, заказчик не обеспечил полноту выполнения обязательств при осуществлении платежей в пользу подрядчика. В результате подрядная организация не выполнила строительные работы в полном объеме, а сумма ущерба, причиненного государству, составила 37 млн тенге", – сообщили в ведомстве.

Материальный ущерб государству полностью возмещен. В настоящее время расследование в отношении трех человек завершено и уголовное дело направлено в суд.

Ранее стало известно, что в Талдыкоргане с нарушениями жилищного законодательства выдали квартиры артистам, спортсменам и представителям правоохранительных органов. Аким Жетысуской области Бейбит Исабаев прокомментировал эту историю.