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Стала известна зарплата нового акима Талдыкоргана

аким Фото: gov.kz
Новый аким административного центра Жетысуской области Ернат Базил рассказал о своей заработной плате, сообщает Zakon.kz

Ернат Базил рассказал, что на своей прошлой должности в качестве заместителя акима Жетысуской области он получал 1 млн 25 тыс. тенге на руки. На новом посту оклад стал меньше.

"Если стаж свыше 14 лет, начисление составляет 1 млн 149 тыс. 420 тенге, то есть на руки акимом города я буду получать 919 тыс. 536 тенге", – сообщил градоначальник.

Ернат Базил стал новым акимом Талдыкоргана 30 июня 2023 года. Экс-аким Талдыкоргана Асет Масабаев покинул должность градоначальника по собственному желанию.

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