В Туркестанской области задержали двух подозреваемых с оружием и наркотиками
Фото: polisia.kz
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП задержали двух подозреваемых, жителей Толебийского района. При обыске у одного из них изъяли 5 свертков и емкость с содержимым, похожим на наркотические вещества, сообщает Zakon.kz.
Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство оказалось марихуаной, общим весом около 100 гр.
"У другого подозреваемого на чердаке дома изъяли двуствольный обрез 16 калибра". Пресс-служба ДП Туркестанской области
Данный факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 297 и ст. 287 УК РК.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Фото: polisia.kz
Выясняются все обстоятельства.
Ранее сообщалось, что кызылординские полицейские за месяц изъяли из оборота более 370 кг наркотиков.
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