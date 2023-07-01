В Туркестанской области задержали двух подозреваемых с оружием и наркотиками

Фото: polisia.kz

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП задержали двух подозреваемых, жителей Толебийского района. При обыске у одного из них изъяли 5 свертков и емкость с содержимым, похожим на наркотические вещества, сообщает Zakon.kz.

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