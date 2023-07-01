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Законодательство РК

В Туркестанской области задержали двух подозреваемых с оружием и наркотиками

наркотики Фото: polisia.kz
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП задержали двух подозреваемых, жителей Толебийского района. При обыске у одного из них изъяли 5 свертков и емкость с содержимым, похожим на наркотические вещества, сообщает Zakon.kz.

Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство оказалось марихуаной, общим весом около 100 гр.

"У другого подозреваемого на чердаке дома изъяли двуствольный обрез 16 калибра". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Данный факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 297 и ст. 287 УК РК.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

задержание

Фото: polisia.kz

Выясняются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что кызылординские полицейские за месяц изъяли из оборота более 370 кг наркотиков.

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Елена Беляева
Туркестанская область
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