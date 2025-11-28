#АЭС в Казахстане
Происшествия

Столичных подростков подозревают в сбыте наркотиков в Петропавловске

подростков с наркотиками задержали в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 18:17 Фото: polisia.kz
В центре Петропавловска сотрудники полиции задержали 18-летнего парня и несовершеннолетнюю девушку из Астаны. При обыске у них изъяли три обмотанных изолентой свертка с порошкообразным веществом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции со ссылкой на экспертизу, это синтетическое психотропное средство α-PvP общим весом свыше 84 г.

"Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. По данному факту ведется следствие. Молодой человек содержится под стражей, в отношении его подруги избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", – говорится в сообщении.

В Управлении по противодействию наркопреступности ДП СКО отмечают, что в последнее время жители СКО все реже фигурируют в уголовных делах по "закладкам". С начала года в области стражи порядка задержали 56 "закладчиков", из них 40 – иногородние.

Полицейские убедительно просят не поддаваться на обещания "легких денег" от торговцев наркотиками в социальных сетях. Пресечение каналов сбыта наркотиков – одна из ключевых задач полиции.

Ранее сообщалось, что иностранец пытался ввезти в Алматы крупную партию наркотиков.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
