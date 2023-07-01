В Казахстане вступили в силу новые предельные оптовые цены на сжиженный газ

В соответствии с Законом РК "О газе и газоснабжении" Министерство энергетики РК ежегодно с 1 июля устанавливает оптовые цены на сжиженный нефтяной газ для заводов-производителей, сообщает Zakon.kz.

При установленной предельной оптовой цене 33 600 тенге/тонна (без учета НДС) себестоимость производства сжиженного нефтяного газа в зависимости от завода составляет 42 тыс.-72 тыс. тенге/тонна.



"Необходимо отметить, что в 2022 году производство сжиженного нефтяного газа в Казахстане снизилось на 400 тыс. тонн, или 10% по сравнению с 2021 годом. За аналогичный период потребление сжиженного газа в Казахстане выросло на 400 тыс. тонн и составило 1,8 млн тонн (рост на 28% по сравнению с 2021 годом)". Пресс-служба Министерства энергетики РК

Как уточняется, одной из основных причин снижения производства является отсутствие инвестиционной привлекательности. Заводы-производители реализуют сжиженный нефтяной газ ниже себестоимости.

"В целях покрытия потребности населения и стимулирования производства данного продукта приказом министра энергетики РК "Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки, сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж" предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа от заводов-производителей увеличена с 33 600 до 40 320 тенге/тонна без НДС (Приказ №238 от 26 июня 2023 года)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ увеличены на 4-6 тенге/литр в зависимости от региона.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 июля вырастут цены на сжиженный газ на автозаправках.

В мае отмечалось, какие факторы привели к изменению цен на сжиженный газ в Казахстане.