Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматинца ранили во время конфликта с пассажирами автобуса

задержание Фото: polisia.kz
Колотое ранение 26-летний алматинец получил в результате конфликта с пассажирами автобуса. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое мужчин, 1991 и 1992 годов рождения.

Пресс-служба ДП города Алматы сообщает, что уголовное дело зарегистрировано по ч. 3 ст. 293 УК РК расследуется УП Бостандыкского района.

Ранее сообщалось, что в Алматы в процессе ссоры мужчина застрелил знакомого.

Читайте также

В аварии на трассе Алматы – Оскемен погибла пожилая женщина

Генпрокуратура назвала подозреваемых в лесном пожаре в Абайской области

В Туркестанской области задержали двух подозреваемых с оружием и наркотиками

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кому повысят социальные выплаты с 1 июля
Кому с 1 июля повысили социальные пособия на 14,5%
Что изменится в жизни казахстанцев с июля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2023 года
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления