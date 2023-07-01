Алматинца ранили во время конфликта с пассажирами автобуса
Фото: polisia.kz
Колотое ранение 26-летний алматинец получил в результате конфликта с пассажирами автобуса. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу, сообщает Zakon.kz.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое мужчин, 1991 и 1992 годов рождения.
Пресс-служба ДП города Алматы сообщает, что уголовное дело зарегистрировано по ч. 3 ст. 293 УК РК расследуется УП Бостандыкского района.
Ранее сообщалось, что в Алматы в процессе ссоры мужчина застрелил знакомого.
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