Алматинца ранили во время конфликта с пассажирами автобуса

Фото: polisia.kz

Колотое ранение 26-летний алматинец получил в результате конфликта с пассажирами автобуса. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу, сообщает Zakon.kz.

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