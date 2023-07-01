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Законодательство РК

В Москве нашли казахстанца, разыскиваемого за преступление в Степногорске

Россия Фото: pixabay
Полицейские установили на территории РФ парня, который находился в розыске в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, ранее в Управлении полиции Степногорска уголовное дело по ст. 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", начатое в 2021 году в отношении 26-летнего парня, было прекращено по амнистии. В конце 2022 года, получив разрешение на пересечение границы, он покинул страну. Однако в мае пострадавший заново написал заявление в отдел полиции по старому факту, и полицейские объявили его в межгосударственный розыск.

В результате 29-летнего мужчину полицейские установили на территории РФ, в Москве. Коллеги из соседней страны взяли у него подписку о невыезде.

По приезду подозреваемого следственные действия будут продолжены.

Ранее в Шымкенте был задержан подозреваемый в убийстве девушки житель Туркестанской области.

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Акмолинская область Москва Степногорск
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