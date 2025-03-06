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Происшествия

Полиция раскрыла серию преступлений, совершенных девять лет назад

Телефонное мошенничество , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 18:20 Фото: pixabay
Акмолинского серийного мошенника установили полицейские Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками подразделения криминальной полиции Степногорска установлена личность подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных в 2016 году.

"В рамках оперативных и следственных мероприятий установлено, что фигурант звонил на стационарные телефоны пожилых жителей Степногорска, сообщал им ложную информацию о дорожно-транспортных происшествиях с участием близких родственников. Перепуганные пенсионеры отдавали мошеннику все свои сбережения. Примечательно, что у фигуранта были сообщники, которые работали в качестве курьеров, забирали деньги по адресам проживания потерпевших", – рассказали в полиции.

На сегодняшний день известно о семи пожилых гражданах, пострадавших от мошеннических действий задержанного. Одним из потерпевших является 87-летний житель Степногорска, который стал жертвой серийного мошенника в июле 2016 года. Тогда пенсионер отдал фигуранту 220 тыс. тенге.

Проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Ранее в Акмолинской области при постановке автомобилей на учет мошенник обманул автолюбителей на 8 млн тенге.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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