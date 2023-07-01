В Шымкенте задушенную девушку нашли на съемной квартире

На пульт 102 Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение, что в одной из съемных квартир обнаружено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

На место выехала следственно-оперативная группа из числа сотрудников районного управления полиции, криминалистов, следователей и оперативников ДП Шымкента. Прибыли и районные прокуроры.

Дежурный эксперт установил, что потерпевшая, возможно, погибла в результате механической асфиксии. Данный факт зарегистрировали по ст. 99 УК РК "Убийство".

"Со слов знакомой хозяйки квартиры полицейские установили личность убитой. Ею оказалась 28-летняя девушка, прибывшая в мегаполис в поисках работы. Учитывая тяжесть совершенного преступления, следователи и оперативники незамедлительно приступили к розыску подозреваемого и его задержанию", – говорится в сообщении.

При изучении записей камер видеонаблюдения в поле зрения оперативных работников попал молодой человек, вероятно причастный к убийству. Им оказался житель Туркестанской области, 1994 г.р.

Подозреваемого задержали в Жетысайском районе по месту жительства. Он взят под стражу. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.

Следователям предстоит установить мотив совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что алматинца ранили во время конфликта с пассажирами автобуса.