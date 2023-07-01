АНПЗ планирует компенсировать недопроизводство АИ-95 на Шымкентском НПЗ

С 3 по 14 июля на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (ТОО "ПКОП") планируется остановка установки каталитического риформинга для инспекции теплообменника и проведения регенерации катализатора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба "Казмунайгаз", дефект на данном теплообменнике был выявлен в период планового ремонта завода, проводившегося с 15 марта по 8 апреля. Силами представителей компании-производителя Lanpec в марте произведен ремонт теплообменника, однако после запуска завода наблюдалось ухудшение качества компонента бензина, производимого на данной установке.



"В этой связи в июне на Шымкентском НПЗ прекращен выпуск бензина марки АИ-95. При этом недопроизводство АИ-95 на Шымкентском НПЗ компенсировано увеличением производства на Атырауском НПЗ. Во время ремонтных работ производство бензина АИ-92 сохранится на уровне 2,5 тыс. тонн в сутки. Остановка всего завода не планируется. Отгрузка дизельного топлива и авиатоплива будет осуществляться в штатном режиме за счет ранее сформированных запасов на Шымкентском НПЗ", – говорится в сообщении.

Планируется, что после выхода с ремонта пропуск на теплообменнике будет устранен, активность катализатора увеличена. С учетом того, что срок службы теплообменника подходит к концу, для Шымкентского НПЗ заказан новый теплообменник, который планируется поставить на завод в 1 кв. 2024 г. и установить в период планового ремонта 2024 г.

"Остановка риформинга на ПКОП не окажет отрицательного влияния на рыночную ситуацию, т.к. текущие остатки бензина АИ-92 и дизельного топлива в РК составляют объем месячного потребления, АИ-95 – двухнедельного потребления страны. С учетом этого ситуация на Шымкентском НПЗ не окажет отрицательного влияния на рынок ГСМ. Южные регионы будут обеспечены бензином АИ-95 производства Атырауского НПЗ", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Шымкентском НПЗ сломалось оборудование для производства бензина АИ-95.

