Шымкентский завод возобновил производство бензина АИ-95

В настоящее время завод ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП, Шымкентский НПЗ) работает в штатном режиме с выпуском всей номенклатуры товарных нефтепродуктов, включая бензин АИ-95, сообщает Zakon.kz.

25 августа завод наработал и паспортизировал партию АИ-95 объемом 5800 тонн без снижения производства автобензина АИ-92.

На заводе отметили, что замена теплообменника на ПКОП планируется в феврале 2024 года.

Ранее на Шымкентском НПЗ наблюдались ограничения по выработке АИ-95, связанные с выявленным пропуском теплообменника LANPEC на установке каталитического риформинга (установка предназначена для производства высокооактанового компонента автобензина, в том числе необходимого для выпуска Аи-95).

"Для обеспечения внутреннего рынка и исполнения производственной программы, утвержденной Министерством энергетики РК, недостающие объемы бензина АИ-95 были временно компенсированы за счет увеличения производства данного вида топлива на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (ТОО "АНПЗ") и Павлодарском нефтехимическом заводе (ТОО "ПНХЗ")", – рассказали в пресс-службе Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

Некоторое время назад на юге Казахстана и в Алматы наблюдался дефицит бензина марки АИ-95.