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60 дней пешком: житель Китая устроил марафон до Астаны

60 дней пешком: житель Китая устроил марафон до Астаны Фото: pixabay
Есбол Аскарулы, казах из Китая, прошел три тысячи километров пешком, чтобы достигнуть Астаны. Пеший марафон мужчина посвятил дню казахстанской столицы, сообщает Zakon.kz.

26-летний Есбол Аскарулы родился и вырос на западе Китая, на исторической родине, в Казахстане, он никогда не был. Два месяца назад, в свой день рождения, он принял окончательное решение пройти пешком путь от Китая до столицы Казахстана, передает 24kz.

"Я взял палатку, лекарства, немного еды и отправился в путь. Иногда приходилось идти ночью, потому что днём было очень жарко, но я счастлив, что дошёл до своей Родины. Я ждал этого дня много лет". Есбол Аскарулы, пеший марафонец

Весь путь в три тысячи километров мужчина прошел с рюкзаком, на который поместил два флага, Казахстана и Китая. На исторической родине Есбол Аскарулы планирует посетить несколько городов.

27 мая команда из пяти марафонцев проделала путь от Астаны до Актау и установила рекорд Казахстана. В пути команда была месяц, общий путь составил восемь тысяч километров.

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