Общество

Практику проведения марафонов в центре Астаны планируют пересмотреть

Астана, Женис Касымбек, спорт , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 17:03 Фото: pixabay
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал, почему нельзя проводить все марафоны в центре Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек отметил, что проведение марафонов – это нормальная практика для всех крупных городов.

"Но когда каждую субботу-воскресенье в течение теплого времени года, начиная с мая по октябрь, перекрываются те улицы, которые вы обозначили: Туркестан, Кунаева, Акмешит и так далее – конечно, жители прилегающих домов постоянно категорично и против реагируют, и у нас очень много жалоб по этому поводу. Поэтому будем стараться с организаторами марафонов предлагать другие маршруты", – добавил он.

По его словам, есть велосипедная дорожка в лесной полосе. Забег можно устроить и по объездной.

"В центре города проведение каких-то знаковых больших марафонов мы не отрицаем и будем проводить, но они не должны проходить с регулярностью каждую неделю... Да, возможно, четыре марафона. А все остальное мы можем проводить в триатлон-центре, на набережной – там, где нет автомобильного движения. Для этого отдельного решения не требуется. Мы уже сейчас, если вы заметили, последние полгода определенные марафоны все-таки проводим в центре, но уже они реже проходят, и меньше нареканий получаем от жителей города", – резюмировал аким Астаны.

14 августа 2025 года аким Астаны Женис Касымбек отметил, что не приветствует перекрытие дорог из-за марафонов.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
