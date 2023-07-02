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Жители пяти районов Актау остались без питьевой воды

Жители пяти районов Актау остались без питьевой воды Фото: pixabay
В Актау жители пяти микрорайонов остались без питьевой воды из-за аварии на инженерных сетях, сообщает Zakon.kz.

Вечером 1 июля в микрорайонах 7, 8, 14 и 15 отключили питьевую воду. Без доступа к чистой воде остались также жители нескольких домов в шестом микрорайоне, пишет InAktau.

Как стало известно, причиной отсутствия воды стала коммунальная авария.

Тем временем в Астане активно решают дефицит водопроводной воды, с которым столкнулась столица. Так, 29 июня там запустили первый этап новой станции питьевой воды (НФС-3). Это позволит дать городу 35 тыс. кубометров воды в сутки, что полностью снимет вопрос дефицита воды в городе.

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Мария Мельникова
Актау Мангистауская область
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